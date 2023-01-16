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Amasra'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı!

Amasra'da 42 madencinin yaşamını yitirdiği faciada kahreden bir ses kaydı ortaya çıktı. Türkiye'yi ağlatan olayda, işçilere 'Derhal ayağı boşaltın, boşaltın komple' talimatının iletildiği konuşmanın kaydı yayınlandı

Giriş: 16.01.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Maden faciasında kahreden sözler: Derhal ayağı boşaltın! - Öne çıkan haberler
DHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında, işçilere ‘ayağı boşaltın, boşaltın komple’ talimatının iletildiği konuşmanın kaydı ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesindeki maden ocağında 14 Ekim günü meydana gelen faciada 42 maden işçisi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.

ARKADAŞLARIN SESLENİŞİ DUYULUYOR

Meclis’te oluşturulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun raporunu hazırlaması beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından kaza gününde işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı. Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, “Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple ifadeleri yer alırken, telefon kapanmadan hemen önce telefondaki işçinin tamam anlaşıldı demesinin ardından arkadaşlarına ayağı boşaltın diye bağırdığı duyuldu.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Amasra’da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti."

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