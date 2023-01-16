Meclis’te oluşturulan Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nun raporunu hazırlaması beklenirken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından kaza gününde işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı. Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, “Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple ifadeleri yer alırken, telefon kapanmadan hemen önce telefondaki işçinin tamam anlaşıldı demesinin ardından arkadaşlarına ayağı boşaltın diye bağırdığı duyuldu.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Amasra’da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti."