Kış değil sanki bahar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ LODOS: Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
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