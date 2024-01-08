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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu.

KİMYASAL MADDE YÜKLÜ KAMYONET ÇARPTI DHA'da yer alan habere göre o sırada sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna seyir halinde olan kimyasal madde yüklü kamyonet arkadan çarptı.

VARİLLER OTOYOLA SAVRULDU REKLAM Kaza sırasında kamyonette bulunan variller otoyola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DEZENFEKTAN HAMMADDESİ TAŞIYORDU İncelemelerde yola savrulan varillerde dezenfektan yapımında kullanılan hammadde olduğu tespit edildi.

YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI Varillerden sızan kimyasal madde kazanın meydana geldiği noktadan temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise, otoparka çekildi.