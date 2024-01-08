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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda son dakika: Hafriyat kamyonuna kamyonet çarpınca kimyasal maddeler yola döküldü!

        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!

        Kuzey Marmara Otoyolu, Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen kazada, jandarma ekiplerince durdurulan hafriyat kamyonuna kamyonet çarptı. Kazada, kamyonette bulunan kimyasal madde yüklü variller yola savruldu. Varillerdeki kimyasal maddenin yola dökülmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:15
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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!
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        Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu.

        KİMYASAL MADDE YÜKLÜ KAMYONET ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre o sırada sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna seyir halinde olan kimyasal madde yüklü kamyonet arkadan çarptı.

        VARİLLER OTOYOLA SAVRULDU

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        Kaza sırasında kamyonette bulunan variller otoyola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        DEZENFEKTAN HAMMADDESİ TAŞIYORDU

        İncelemelerde yola savrulan varillerde dezenfektan yapımında kullanılan hammadde olduğu tespit edildi.

        YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

        Varillerden sızan kimyasal madde kazanın meydana geldiği noktadan temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise, otoparka çekildi.

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        #istanbul
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