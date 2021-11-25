Kuzey Kore'de Squid Game'e idam cezası!

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Netflix'in dünya çapında yankı uyandıran "Squid Game" isimli dizisini Kuzey Kore'ye sokan kişi idam cezasına çarptırılacak. Diziyi USB bellek ile satın alan lise öğrencisi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Kore'de Squid Game'i izleyenlere ya da izlenmesine olanak sağlayanlara ağır cezalar geliyor.

Radio Free Asia'ya (RFA) göre, diziyi ülkeye sokan kişi idam cezasına çarptırılırken, USB belleğinde dizinin bulunduğu lise öğrencisi ömür boyu hapis cezası aldı.

RFA'ya göre, diziyi izleyen altı lise öğrencisi de beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, öğrencilerin öğretmenleri ve okul yöneticileri de görevden alındı.

Güney Kore yapımı dizide hayatta kalma oyunlarında 45.6 milyar won (38.3 milyon $) para ödülü için yarışan, borç yüklü 456 kişinin hikayesini anlatıyor.

RFA'ya konuşan bir kişi, "Her şey geçen hafta bir lise öğrencisinin Squid Game'in bulunduğu bir USB bellek satın alması ve sınıfta en iyi arkadaşlarından biriyle izlemesiyle başladı." dedi.

"BİR ÖĞRENCİ RÜŞVETLE KURTULDU"

Kaynak, RFA'ya verdiği demeçte, öğrencilerin ihbarından sonra hükümet tarafından yakalandıklarını belirtti. RFA'nın kaynağı, "Hükümet, öğrencilerin eğitiminin ihmal edildiğini söyleyerek bu olayı çok ciddiye alıyor" dedi.

Habere göre, öğrencilerden biri 3 bin dolar rüşvet ödeyerek kurtuldu.

Öte yandan, ceza tehditlerine rağmen Squid Game'in ülkede kaçak bir şekilde yayıldığı ifade edildi. Squid Game, Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçti.