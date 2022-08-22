Kritik uyarı! Bu hafta dolu ve kuvvetli sağanağa dikkat

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısında şunları kaydetti: "Çanakkale-Edirne-İpsala çevresi, Balıkesir ile Bursa şiddetli yağışlardan ve muhtemel dolu yağışından en çok etkilenebilecek merkezler.
Bu alanda yaşayanların 24-25-26 Ağustos yani bu çarşamba gününden cuma akşamına kadar hava tahminlerini yakından takip etmelerinde yarar var çünkü iri taneli dolu yağışı getirebilecek hava koşulları çoğu kez son saatlere hatta dakikalara kadar nereyi vuracağını belli etmiyor. En azından tam tahmindeki gibi isabet etmeyebiliyor. Riskli alanı riskin verildiği saat aralığında radar üzerinden canlı biçimde takip etmek gerekiyor.
Fotoğraf: İHA
Şiddetli sağanak ve dolu yağışının yanında ani kuvvetli rüzgar-fırtına Marmara’da ve Ege’de gelecek 3 gün ulaşımı aksatabilir. Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevresinde bagajda bir dolu örtüsü (yahut battaniye) bulundurmakta yine fayda var.
"İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE'YE DİKKAT"
İstanbul’da henüz iri taneli dolu ya da şehir sellerine dönüşebilecek miktarda yağış beklemiyoruz ama İstanbul için çarşamba ve perşembe günlerinin tahminlerini erken saatlerden itibaren takip etmeliyiz (24-25 Ağustos).
Fotoğraf: İHA
İstanbul’da muhtemelen perşembe günü uzun yağmurlar görebileceğiz. Hava sıcaklıkları birkaç gün için mevsim ortalamalarına geriliyor ama hafta sonu yeniden artış var, yaz mevsimi bitiyor demek için erken. Ankara’da bu kez şiddetli bir hava olayı beklenmiyor, başkent biraz daha ısınarak 35 dereceyi aşacak. Haftanın ilerleyen günleri Ankara’da yüksek sıcaklık rahatsız edici olabilir.
Bu hafta kuzeyde bir yerdeysek daha rüzgarlı ve karışık, bir serin bir sıcak esen rüzgarlara hazır olalım. Gök gürültülü fırtınaların pek uğramadığı İç ve Doğu bölgeler ile Güneydoğu yüksek sıcaklıklarda kavruluyor. Basra üzerinden dalga dalga gelen sıcaklar gelecek günlerde etkisini sürdürecek."
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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