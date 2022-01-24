Kremlin'den sert çıkış: Histeri ve yalanlarla dolu!

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Kremlin, NATO'nun Doğu Avrupa'daki gücünü artırması ve Ukrayna'daki diplomatların ailelerinin tahliye edilmesi kararını 'ABD ve müttefikleri Doğu-Batı gerilimini tırmandırıyor.' ifadeleriyle yorumladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO'nun Doğu Avrupa'daki müttefiklerine ilave savaş uçağı ve savaş gemisi göndermesi kararının ardından ABD ve müttefiklerini Doğu-Batı gerilimini tırmandırmakla suçladı.

"HİSTERİ VE YALANLARLA DOLU"

Peskov, "Ukrayna'nın doğusunda olası bir askeri çatışma başlatılıyor. Ukrayna çok sayıda asker konuşlandırdı." dedi.

Peskov, Batı'dan gelen bilgilerin "histeri ve yalanlarla" dolu olduğunu söyledi.

NATO'DAN DOĞU AVRUPA'YA EK GÜÇ

NATO'dan yapılan açıklamada, üye ülkelerin Doğu Avrupa'daki müttefiklere ilave savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceği ve kuvvetlerini hazır tuttuğu belirtildi.

ABD VE İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNİ ÇEKİYOR

ABD, muhtemel Rusya müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelin ailelerine Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı da yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı Büyükelçilik personeli ve aileleri, Rusya kaynaklı artan tehdit nedeniyle Kiev'den çekiliyor." denildi. İngiliz Büyükelçiliğinin açık kalmaya ve temel işleri yürütmeye devam edeceği belirtildi.