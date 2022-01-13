Kredi çekerek açtığı köfteci minibüsü kundaklandı!

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de dün akşam saatlerinde park halindeki köfteci minibüsü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
DHA'nın haberine göre, itfaiye tarafından söndürülen minibüsten geriye iskelet yığını kaldı. Ekmek teknesi yanan 45 yaşındaki Bircan Pakır, daha önce de arabasının camlarının kırıldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Kredi borcu olduğunu ve zor durumda olduğunu söyleyen Pakır, minibüsünü yakanların bir an önce bulunmasını istiyor.
"BALTAYLA ARACIN CAMLARINI KIRDILAR"
Ekmek teknesinin kundaklandığını söyleyen Bircan Pakır, " Ben yaklaşık 1.5 yıldır burada satış yapıyorum. Pandemiden sonra kredi çekerek bu minibüsü aldım. Yapacak bir işim yoktu. Ondan önce Antalya'da yönetmen yardımcılığı yapıyordum. Virüs çıkınca işe gidemedik. İşsizim. Kredi çekerek bu minibüsü aldım. Ama sürekli tehdit edildim. Yandaki tezgahçının vasıtasıyla sürekli tehdit edildim. Onun dışında da tehdit eden vardı" dedi.
"Burada uyuşturucu kullanan da var. Alkol alan da var" diyen Bircan Pakır, "Daha doğrusu bir kadın olduğum için bu tehditler yapılıyordu. Geçen yazın sonuna doğru baltayla arabamın bütün camlarını kırdılar. Tehdit ettiler. Aracın içerisinde dün akşam ben olmuş olsaydım ne olacaktı? Hava soğuk diye ben dün dükkanı açmadım. Tekel bayisi beni aradı. 'Bircan çabuk koş gel aracını yaktılar' dedi. Onlar da ben içindeyim diye korktular. Bu insanların bu kadar mı gözü dönmüş. Bayanız diye ekmek yiyemeyecek miyiz? Benim ekmek teknem gitti" dedi.
"ABLAMIN YANINA SIĞINDIM"
Tek başına çalışarak hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Pakır, "Ben tek başımayım. Şuan ablamın yanına sığındım. Yaza kadar kendimi toparlayıp bir ev tutayım dedim. Şimdi ne yapacağım onu bile bilemiyorum. Annemi koronavirüsten daha yeni kaybettim. Ramazan Bayramı'nın birinci günü vefat etti. Babamı hiç görmedim. Babam öldüğünde beş yaşındaydım. Şuna tamamen kaldım. Ne yapacağım? Bilemiyorum. Şuan dünya kadar borcum var. Ne yapacağım? Nereye tutunacağım bilemiyorum. Bu basit bir şey değil" diye konuştu.
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