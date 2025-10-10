Habertürk
        SON DAKİKA: KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KPSS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2025 Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        KPSS sonuçları açıklandı! 2025 Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        Son dakika haberine göre, KPSS sonuçları açıklandı! İlk olarak 7 Eylül'de Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, 13-14 Eylül tarihlerinde ise Alan Bilgisi oturumlarına girmişti. ÖSYM takviminde belirtilen günün gelmesiyle beraber KPSS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ile KPSS Lisans sınav sonucu öğrenme ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        Giriş: 10.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 10:03
          ‘’KPSS sonuçları açıklandı mı?’’ sorusu gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasındaydı. ÖSYM takviminde Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklanma tarihi 10 Ekim olarak işaretlenmişti. Takvim doğrultusunda sonuçlar bugün erişime açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, puanlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek. Peki, 2025 Lisans KPSS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…

          2025 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2025 Lisans KPSS sonuçları açıklandı.

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’2025-KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi): Sınav Sonuçları Açıklandı

          7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’

          2025 KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

          2025 KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
