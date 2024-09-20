KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika haberi… KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Ön Lisans, 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmişti. Merakla beklenen KPSS Ön Lisans sınav sonucu erişime açıldı. Adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Peki 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı…
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Merakla beklenen 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans, 1 Eylül’de 81 ilde gerçekleştirilmişti. ÖSYM son dakika duyurusu ile KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı. Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. İşte ÖSYM ile 2024 Ön Lisans KPSS sonuçları sorgulama ekranı...
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2024 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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2024-KPSS ÖN LİSANS SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavı adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir.
Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
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KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI
KPSS Ön lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.
KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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