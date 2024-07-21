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        KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu başladı

        Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:47
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu başladı.

        AA'da yer alan habere göre saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar binalara saat 10.00'dan sonra alınmadı.

        İşletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru soruldu, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

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        #son dakik
        #KPSS
        #alan bilgisi sınavı
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