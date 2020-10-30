İşte en güncel koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 370.832'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 10.099 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs vaka sayısı...

30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." açıklamasında bulundu.

29 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 416 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 320 bin 762'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 13 milyon 741 bin 180'e ulaştı. Hasta sayısı 370 bin 832, vefat sayısı 10 bin 99, ağır hasta sayısı 1916, aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1916'ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun."



MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon ekiplerinin sayısını iki katına çıkardıklarını söyledi.

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına "Hayat Eve Sığar" (HES) koduyla girme zorunluluğu getirildi. Hendek ilçesinde, yeni tip koronavirüsü yenen 110 yaşındaki Hamide Ay, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Adıyaman'da Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 176 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1008, Kocaeli'nde 170, Malatya'da 48, Kastamonu'nda da 23 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı bir köy, Kovid-19 ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 65 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 183 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 856 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 123 bine, Hindistan'da 8 milyon 41 bine, Brezilya'da 5 milyon 469 bine ve Rusya'da 1 milyon 581 bine yükseldi.

İspanyol Meclisi, sol koalisyon hükümeti tarafından yüksek vaka artışlarına önlem olarak ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'a kadar uzattı.

İngiltere'de yapılan araştırmada günde 96 bin kişinin Kovid-19'a yakalandığının tahmin edildiği bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte 26 bin 831 yeni vaka kaydedildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Toplam vaka sayısı 616 bin 595 oldu.

Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. Başbakan Angela Merkel, ülkesindeki vaka sayılarının artışını "dramatik" olarak niteleyerek, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen Belçika'da hastanelerdeki doluluk "alarm verici" düzeye çıkarken uzmanlar, Belçikalı yöneticilere acilen daha sıkı önlemler alınması için uyarıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) salgında sağlık alanına daha fazla kaynak ayırması talebiyle başkent Brüksel'deki Scuman Meydanı'nda protesto düzenlendi.

Çekya'da salgın nedeniyle geçen 1,5 ay zarfında art arda iki sağlık bakanının görevlerini sonlandırmalarının ardından Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Jan Blatny'i yeni sağlık bakanı olarak atadı.

Pakistan'da vakaların artmasıyla kamusal alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Park ve eğlence mekanlarının yerel saatle 18.00'de, market, alışveriş merkezleri ve restoranların 22.00’de kapatılmasına karar verildi.

Bulgaristan'da vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle yeni önlemler açıklandı. Buna göre, gece kulübü ve benzeri eğlence yerleri kapatıldı, lise ve üniversiteler uzaktan eğitime geçti.

Ürdün, salgın nedeniyle mart ayında kapattığı Suudi Arabistan sınırındaki El-Mudevvera ile Batı Şeria sınırındaki Kral Hüseyin ve Şeyh Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren yeniden hizmete soktu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da vaka sayılarının hızla artmasının ardından alınan tedbirler ve AB içinde salgınla mücadelede ortak çabaları güçlendirmek amacıyla video konferansla bir araya geldi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, Kovid-19'a yakalandı.