Yeni vaka sayısı açıklandı

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Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

"İLLER AŞI OLMADA YARIŞACAK"

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.

AŞILAMADA MUĞLA BİRİNCİ DURUMDA

Bakanlığı yayımladığı tabloya göre en çok aşılama yapılan iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Temmuz verilerine göre, 218 bin 924 test yapılırken semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edilmişti. 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 913 kişi de sağlığına kavuşmuştu.