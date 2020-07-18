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Türkiye'de son 24 saatte 918 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 218 bin 717, can kaybı 5 bin 475 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız bugün 90 azaldı." dedi.

"SON 3 GÜNDE EN ÇOK VAKA İSTANBUL, ANKARA, GAZİANTEP, KONYA VE DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ"

Bakan Koca, "Son 3 günde en çok vaka İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır'da; en az vaka Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın'da görüldü." dedi.

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