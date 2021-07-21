Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 8 bin 151 yeni vaka tespit edildi, 59 hasta ise hayatını kaybetti.

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BAKAN KOCA: AKSİ KISIR DÖNGÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Bayramda artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." açıklamasını yaptı.