Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.



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İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 19-25 HAZİRAN 2021

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