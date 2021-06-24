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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 223 bin 385 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 59 milyon 444 bin 650’ye ulaştı.

DÜNKÜ VAKA VE HASTA SAYISI

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Haziran verilerine göre, 224 bin 192 test yapılırken semptom gösteren 550 hastayla birlikte 5 bin 809 yeni vaka tespit edilmişti. 65 kişi hayatını kaybederken 5 bin 917 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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