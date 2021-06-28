Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

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İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 19-25 HAZİRAN 2021

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