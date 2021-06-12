Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 973 oldu, 5 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 198 bin 57'ye yükseldi.
FİLYASYON ORANI YÜZDE 99,99 OLDU
Test sayısı 56 milyon 789 bin 542'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 325 bin 435, vefat sayısı ise 48 bin 668 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
BU GÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (12 HAZİRAN 2021)
DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (11 HAZİRAN 2021)
İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
AŞI BİLANÇOSU
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde toplam 449 bin 684 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Haziran Cumartesi toplam 449 bin 684 aşı yapıldı. Aşı yaptırmak üzere randevu alanların yüzde 99,485'i gelip aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun." ifadelerini kullandı.
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