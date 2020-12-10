Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.'' dedi.

Sağlık Bakanlığı, 25 Kasım'dan bu yana günlük koronavirüs tablosunda semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklıyor.

TOPLAM VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu 1 saat arayla tekrar açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların verildiği grafiğin geriye dönük olarak güncellenmiş halini paylaştı.

​Yeni paylaşılan tabloya göre Türkiye'nin toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Bakan Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs verilerinin geriye yönelik olarak açıklanacağını duyurmuştu.