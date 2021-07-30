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Haberler Sağlık

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 83

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti.

30.07.2021 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 22 bin 83
HABERTURK.COM / AA

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.

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