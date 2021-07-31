Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi, 79 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" dedi.

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