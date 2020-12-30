Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 15 bin 692 yeni vaka tespit edildi, 254 hasta ise hayatını kaybetti.

HASTA SAYILARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (29 ARALIK 2020)





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