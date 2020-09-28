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HaberlerSağlıkSon dakika haberi: Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni hasta sayısı 1412

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 1412

Son dakika... Koronavirüs salgınında son durum açıklandı. Bugün 1412 yeni hasta tespit edildi. 65 hasta ise hayatını kaybetti.

28.09.2020 - 19:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni hasta sayısı 1412

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52ye yükseldi.

''İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINDAN FAZLA''

Sağlık BakanıKoca, ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım.'' dedi.

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