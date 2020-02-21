AA

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238’e yükseldi. Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 75 bin 465 olduğu, bu vakalardan 11 bin 633’ünün ise durumu ciddi olduğu duyuruldu.

MÜŞAHEDE ALTINDAKİ HASTA 120 BİN 302

AA'da yer alan habere göre Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 2 bin 238’e yükselirken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı da 18 bin 264’e ulaştı. Ülkede Kovid-19’a yakalandıkları şüpheli olan kişilerin sayısı 5 bin 206’ya, müşahede altına alınanların sayısı 120 bin 302’ye geriledi.

HONG KONG'DA 68 VAKA BULUNUYOR

Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 68’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

SON 24 SAATTE 118 CAN KAYBI OLDU

Ülke genelinde son 24 saatte 115’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde, ayrıca Cıciang, Yünnan eyaletleriyle Çongçing kentinde birer olmak üzere, salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdi.

889 YENİ VAKA ORTAYA ÇIKTI

Ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası saptandı. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

ÖLENLERİN YÜZDE 60'I, 60-80 YAŞ ARALIĞI

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

HASTALIK 12 ARALIK'TA AÇIKLANMIŞTI

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

DSÖ, DÜNYAYI SALGINLA İLGİLİ UYARDI

Kovid-19 virüsünün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.