Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 30 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 461'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 160 bin 979'a yükseldi.

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