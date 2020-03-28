Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. An itibariyle dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 30 bini geçtiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte ölü sayısı 410 artarak 1711'e ulaşmış ve ABD Başkanı Donald Trump, üç yer için zorunlu karantinaya başvurabileceklerini açıklamıştı. İngiltere'de de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 260 artarak 1019'a ulaşmıştı. İtalya'da son 24 saatte 889 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu, bir günde dünyada kaydedilen en yüksek 2'nci ölü sayısı oldu. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 319 artarak 2 bin 314'e yükseldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VERİLERİ AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 630 bini geçtiği, 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 7.402 108 70 İtalya 92.472 10.023 12.384 İspanya 72.248 5.812 12.285 Çin 81.394 3.295 74.971 İran 35.408 2.517 11.679 Fransa 32.964 1.995 5.700 ABD 112.377 1.873 3,219 Birleşik Krallık 17.089 1.019 135 Hollanda 9.762 639 3 Almanya 53.340 399 6.658

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