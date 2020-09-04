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Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 276 bin 555 ve can kaybının 6 bin 564 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555 ve vefat sayısı 6 bin 564 oldu.

Hastalardaki zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı ise 1076 olarak açıklandı.

KOCA: ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından salgındaki son durumu değerlendirdi. Koca, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım." ifadelerini kullandı.