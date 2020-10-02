Erhan Çakır 90 gün boyunca yoğun bakımda savaş verdi. 15 gün önce de bir mucize sonucu normal odaya alındı. Onun bu süreçteki tek refakatçisi ise eşi Duygu Çakır oldu. Koronavirüs akciğerlerini bitirdi, nakil beklerken hayata döndü. Doktorlar da Çakır ailesi de bir mucizeyi yaşıyor.
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, "Bu kadar ağır olup geri döndürülebilen hasta Türkiye'de değil dünyada bile bildiğimiz kadarıyla yok" dedi.
KORONAVİRÜS İŞYERİNDEN BULAŞTI
44 yaşındaki Erhan Çakır'a virüs işyerinde bulaştı. Korona olduğu önce anlaşılamadı. Bu süreçte virüsü eve taşıdı. Eşi ve çocukları da Covid oldu.
Şikayetleri artınca nisan ayında hastaneye yatırıldı, solunum cihazına bağlandı. Virüs bedenini terk etti ama akciğerlerinde hasar bıraktı. Tek şansı akciğer nakliydi. Acil nakil listesine alındı. Prof. Dr. Kırali, "Acilin acili hatta" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir akciğer donörü çıkarsa bu hastamıza kullanmayı düşündük. Kendi akciğeri bebek kapasitesine düşmüştü. Hastamızı o dönem uyuttuk" diye konuştu.
Duygu Çakır, "Biz 10 gün hastanede yattık. Biz daha hafif atlattık ama eşim çok zorlu süreçlerden geçti. Doktorları nefes hiç alamadığını, artık ciğerlerinin hiç işlev görmediğini söylemişti. Gerçekten mucize. Eşimin dirayeti ve doktorların üstün çabası Erhan'a gerçekten gözlerini açtırıp konuşmasına sebep oldu" diye konuştu.
"GÖZLERİNİ TEKRARDAN AÇABİLECEĞİNE İNANMIYORDUM"
"Gözlerini tekrardan açabileceğine ben inanmıyordum" Duygu Çakır, "Erhan önce cihazlardan ayrılmaya başladı. Sonrasında gözlerini açtı, mamadan ayrıldı, 90 gün sonra yemek yemeye başladı. Et haşlama istedi benden, dondurmayı çok özlemiş, dondurma yemek istedi" dedi.
"HAYATİ FONKSİYONLARI NORMALE YAKLAŞMAYA BAŞLADI"
Çakır, yapay destek cihazı ile hayata döndü, nakile gerek kalmadı. Prof. Dr. Kırali, "Hastamız artık ayağa kalktı. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Bakanlığa bildirerek akciğer nakli listesinden çıkardık. Umuyoruz ki uzun yıllar rahatlıkla yaşayabilecek. Plazma verildi, kök hücre yapıldı, ilaçların çoğu kullanıldı. Akciğere dokunmamak gerekiyor konseptinden yola çıkarak EKMO cihazını hastaya taktık. Amacımız hastanın yapay bir akciğer göreviyle hayata tutunmasını sağlamaktı" dedi.
Prof. Dr. Kırali, "Bilimsel makale olarak mutlaka yayınlayacağız. Tüm bozulmuş olan metabolizması geri döndü, hayati fonksiyonları normale yaklaşmaya başladı. Yavaş yavaş solunum cihazından da hastamızı ayırdık" dedi.
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