İHA

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında patlama yaşanırken İstanbul Ataşehir'de sabah saat 06.10 sıralarında bir gece kulübüne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince baskın düzenlendi.

49 KİŞİYE 3 BİN 180'ER LİRA CEZA

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri, gece kulübünde korona virüse aldırmadan bir araya gelerek parti yapan 49 kişiye rastladı. Maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan 49 kişiye 3 bin 180'er TL para cezası kesildi.

İŞ YERİ SAHİBİ: KAÇ AYDIR İŞ YAPMIYORUZ

İş yeri sahibinin gazetecilere, "30 tane garsonum işsiz kaldı. Kaç aydır iş yapamıyoruz" diyerek kendisini savunması ise ilginç anlara sahne oldu.

"TAMİRCİYİM, TAMİR YAPMAYA GELDİM"

Eğlence merkezinde baskında ceza kesilen bir kişi ise gazetecilere, "Tamirciyim, buraya tamir yapmaya geldim" diyerek kendisini savundu. Baskın yapılan iş yerinin mühürlendiği öğrenildi.