İHA

Batman'da 1.5 yaşındaki bebek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, 1.5 yaşındaki Sakine Akdağ. bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.