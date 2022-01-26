O anlar kamerada! Ölüme gidiş!

İstanbul Ataşehir'de inşaat alanında saat 09.00 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. İş makinesi operatörü Kadir Yaşar (61), inşaat alanında aracı hareket ettirdi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre iş makinesi, buz tutan su birikintisine düşerek, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Kadir Yaşar'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

Feci kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.