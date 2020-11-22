Korkunç iddia! Hareket halindeki araçtan eşini attı

İddiaya göre, Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep’e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderken yine tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tutuklanan Süleyman D.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

Güllü D. (47)

Süleyman D. olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.