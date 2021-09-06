Korkunç! 5 yaşında dehşeti yaşadı

İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde bir genç, 5 yaşındaki İ.E.T.'yi babasının yanında bıçakla ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kalabak Parkı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, babası M.T. ile birlikte akşam namazı için camiye giden İ.E.T., yolda henüz bilinmeyen bir nedenle E.Y.'nin (26) bıçaklı saldırısına uğradı. Çocuk karnından ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan İ.E.T., Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Korkunç olayın ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.