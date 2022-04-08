"Hiç beklenmedik bir olay yaşadık!"

DHA

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre; Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü.

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Solmaz Candemir'in cenaze namazı ise bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

Cenazede Koray Candemir'i "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncu Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Törende Koray Candemir, kardeşi Durul Candemir ile birlikte taziyeleri kabul etti.

"HİÇ BEKLENMEDİK BİR OLAY YAŞADIK"

Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri..." şeklinde konuştu.

Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.