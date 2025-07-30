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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: KONYA DEPREM İLE SALLANDI! 30 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli ile Konya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Konya deprem ile sallandı! 30 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Konya deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberine göre, Konya deprem ile sallandı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri Konya deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak içim arama motorlarına yöneldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.40'ta meydana gelen depremin merkez üssünün Konya'nın Ilgın ilçesi olduğunu açıkladı. İşte, 30 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Konya deprem verileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 07:42 Güncelleme: 30.07.2025 - 07:42
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        • 1

          Son dakika haberine göre, saat 06.40'ta Konya’da deprem oldu. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri ‘’Az önce Konya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Konya’nın Ilgın ilçesi olduğu kaydedildi. İşte, 30 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Konya deprem verileri...

        • 2

          KONYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Konya güne depremle uyandı.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.40’ta Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak kaydedildi.

        • 3

          "OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

          İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya depremi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

          Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

          Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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