Son dakika kocasını öldürttü! Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürttü!

İHA

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde kahve işletmecisi Hasan Balaban'ın (60) Cuma günü gece saatlerinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmesinin ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Boşanma davası açtığı eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürülen Hasan Balaban.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre cinayet şüphelilerinin Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturduğunun tespit edilmesinin ardından Aydın polisi tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Hasan Balaban’ın boşanma davası açtığı eşi Ebru Balaban, Ebru Balaban’ın dost hayatı yaşadığı öğrenilen Özgür Arslan, katil zanlısı Bekir Koyuncu (31) ve araç kiralama işine adı karışan A.K. polis tarafından gözaltına alındı.

KOCASI MALLARA TEDBİR KOYDURDU

Aydın polisi tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin yapılması için Ula İlçe Jandarma Komutanlığı’na gönderildiler.

İddiaya göre, Hasan Balaban aylar önce evi terk eden eşi Ebru Balaban’a boşanma davası açtı. Gayrimenkullerinin bir kısmını da boşanma davası öncesi eşinin üstüne yaptı. Hasan Balaban eşine boşanma davası açtıktan sonra tehditler almaya başlayınca eşinin üzerine yaptığı gayrimenkuller ile ilgili ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Karar sonrası Hasan Balaban’a yönelik tehditlerin arttığı ve bu konuda da şikayetçi olduğu öğrenildi.

SEVGİLİSİYLE PLAN YAPTI

Olay gecesi Aydın İncirliova’da yaşayan Hasan Balaban’ın eşi Ebru Balaban uzun süredir birlikte yaşadığı iddia edilen Özgür Arslan ile eşini öldürmek için plan yaptı. Kocasını öldürmek için Bekir Koyuncu isimli şüpheli ile anlaşmalarının ardından kiralık araç için A.K. ile anlaştılar.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Olay gecesi şüpheliler Gökçe Mahallesi'ne gelerek gece saatlerinde Hasan Balaban’ın kahveden evine geldiği sırada silahla ateş ederek olay yerinden kaçtılar. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonunda görgü tanıklarının da bilgisi doğrultusunda Aydın plakalı bir aracı takibe aldı. İncirliova ilçesinde oturdukları tespit edilen şüpheliler İncirliova polis ekiplerince kaldıkları evlerde tek tek gözaltına alındı.

İKİSİ SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler iki gün süren işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadesinde Ebru Balaban ve sevgilisi Özgür Arslan, Hasan Balaban’ın öldürülmesine azmettirme suçunu işlemediklerini söylerken, katil zanlısı Bekir Koyuncu ve aracın kiralanmasında ön ayak olan A.K.'nin ise suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI CİNAYETİ AYDINLATTI

Evinin önünde öldürülen Balaban'ın telefonla ölüm tehdidi aldığı için evine yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde cinayet aydınlandı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma, evinin önünde cinayetten önce bekleyen otomobilin plakasından tetiği çekenin Bekir Koyuncu (31) olduğunu tespit etti.