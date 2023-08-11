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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Kocaeli'de göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi

        Kocaeli'de göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi

        Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, göç eden leylekler elektrik akımına kapılmasın diye elektrik kesintisine gidildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 08:09
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        Akıma kapılmasınlar diye...
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        Kocaeli'de leyleklerin göç rotası içerisinde yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin kondukları tellerde akıma kapılmamaları için elektrikler kesildi. Bu nedenle birçok köye elektrik verilemezken, kesinti gece boyu sürdü.

        Her yıl yüzlerce leyleğin göç ederken kullandığı rotalar arasında yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konduklarında akıma kapılmamaları amacıyla enerji dağıtım şirketi yetkilileri harekete geçti.

        Her yıl ağustos ayında bölgeden geçen yüzlerce leyleğin elektrik akımına kapılarak zarar görmesi dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bu yıl iki ilçenin birçok köyüne elektrik verilen şebekelerde kesintiye gidildi.

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        Göç eden leyleklerin elektrik direklerine ve tellere kondukları görüldü. Kesinti nedeniyle birçok köy elektriksiz kalırken kesintinin gece boyu sürdüğü öğrenildi.

        Körfez ilçesine bağlı Sipahiler Köyü Muhtarı Murat Tezel de sosyal medya hesabından köyünde yaşayan vatandaşları leyleklerin göçünden dolayı elektriklerin kesildiği konusunda uyardı.

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