Son dakika: Kocaeli'de göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi

Son dakika: Kocaeli'de göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi

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Kocaeli'de leyleklerin göç rotası içerisinde yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin kondukları tellerde akıma kapılmamaları için elektrikler kesildi. Bu nedenle birçok köye elektrik verilemezken, kesinti gece boyu sürdü.

Her yıl yüzlerce leyleğin göç ederken kullandığı rotalar arasında yer alan Körfez ve Derince ilçelerinde leyleklerin elektrik direkleri ve tellerine konduklarında akıma kapılmamaları amacıyla enerji dağıtım şirketi yetkilileri harekete geçti.

Her yıl ağustos ayında bölgeden geçen yüzlerce leyleğin elektrik akımına kapılarak zarar görmesi dikkate alınarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bu yıl iki ilçenin birçok köyüne elektrik verilen şebekelerde kesintiye gidildi. REKLAM