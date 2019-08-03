Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, klonlanmış cep telefonlarıyla ilgili yasal düzenleme, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin iletişimlerini de etkileyecek. Sistemi yanıltmaya yönelik sahtekarlıklarında önüne geçecek düzenleme ile, terör örgütlerinin kullandığı klonlu cep telefonları devre dışı kalacak.

YASA MECLİS’TEN GEÇTİ

Meclis’ten kısa süre önce geçen torba yasada, klonlanmış telefonlarla ilgili önemli bir madde yer aldı. Buna göre, klonlanan Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) değiştirilen telefonlar, 4 ay içinde kapatılacak. Vatandaşlar, 1 yıl içinde başvurursa, 250 TL ödemeleri halinde telefonları yeniden sisteme entegre edilecek. Bu durumda sadece ilk kayıtta yer alan abonenin telefonu sisteme entegre edilecek. Sisteme entegre edilen cep telefonuyla aynı IMEI numarasını taşıyan klonlu diğer telefonlar devre dışı kalacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLETİŞİM DARBESİ

On binlerce klonlu telefon iletişime kapanacak. Bu yolla, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin de kullandığı değerlendirilen klonlu cep telefonları da iletişime kapatılacak. Sistem daha da disipline olacak; kimlik numarası, abone, cep numarası özdeşliği sağlanacak. Kontrol olanakları yaygınlaşacak. Terör örgütleri, klonlu telefonlar üzerinden iletişim kuramayacak.