AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise oyların 48,06'sını aldı.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi.