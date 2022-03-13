KKTC'de kar yağışı heyecanı!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre de, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.

Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.

TOPLAYIP EVLERİNE GÖTÜRDÜLER

Öte yandan bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında biriken karları poşetler içerisinde evine götürmesi ilginç görüntüler oluşturdu.