        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kırmızı ışıkta duran 6 araca çarptı

        Kırmızı ışıkta duran 6 araca çarptı

        Hatay'da freni arızalandığı öne sürülen kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:32 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:32
        Kırmızı ışıkta 6 aracı biçti!
        Hatay'ın İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkisinde, freni patlayan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        Hatay'da saat 11.00 sıralarında İskenderun-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde bir kaza meydana geldi.

        FRENİN ARIZALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

        DHA'nın haberine göre; sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre freninin arızalanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 TIR ve 4 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        #Hatay
