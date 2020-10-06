Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

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