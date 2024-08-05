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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kimya fabrikasında zehirlenme paniği! | Son dakika haberleri

        Kimya fabrikasında zehirlenme paniği!

        Tekirdağ'da kimya fabrikasında zehirlenme paniği yaşandı. Olayda gazdan zehirlendikleri iddia edilen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:12
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        Kimya fabrikasında zehirlenme paniği!
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimya fabrikasında çalışırken rahatsızlanan 4 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında aynı bölümde çalışan 4 işçi bir anda fenalaştı.

        GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçilerin kimyasal maddelerin bulunduğu kanalda çıkan gazdan dolayı zehirlenerek rahatsızlandıkları iddia edildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: İHA

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