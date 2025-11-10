Habertürk
        Son dakika: Artvin'de ağaç kesiminde facia! Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Artvin'de ağaç kesiminde facia! Hayatını kaybetti

        Artvin'de ağaç kesim çalışması sırasında bir ağaç Musa Çil'in üstüne devrildi. 42 yaşındaki Çil, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 10.11.2025 - 14:34
        Kestiği ağaç canına mal oldu!
        Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen olayda üzerine ağaç devrilen Musa Çil, hayatını kaybetti.

        AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI YAPIYORDU

        İHA'nın haberine göre, Borçka ilçesinin Balcı köyü ormanlık alanında ağaç kesim çalışması yapan 42 yaşındaki Musa Çil’in üzerine ağaç devrildi. Çil, üzerine devrilen ağaç nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çil’in cansız bedeni Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

