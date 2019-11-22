Ağrı'da sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan 26 yaşındaki Ufuk Yıldız, iki yıl önce kesmek için pazardan iki tane hindi aldı. Ancak Yıldız aldığı hindilere kıyıp kesemedi. İki hindiyi beslemeye karar veren Yıldız, sanayi sitesinde yaptığı kümeste hindileri beslemeye başladı.

KÜMESİ ÇİFTLİĞE ÇEVİRDİ

İHA'da yer alan habere göre daha sonra sanayi sitesinde yaptığı kümeste beslediği hindilerinin sayısı 23'e çıkan Yıldız, hindilerin yanına aldığı 3 tavukla, yaptığı kümesi genişleterek mini bir çiftliğe dönüştürdü.

Kimi müşterinin görünce şaşırdığı kiminin ise ilgi ile karşıladığı sanayi sitesindeki mini çiftliği kurma sürecini anlatan Yıldız, hayvanlara karşı büyük bir sevgi beslediğini ifade ederek, aldıkları hindileri babası ile kesemeyip, beslemeye karar verdiklerini ifade etti.

SANAYİ ESNAFI DA SAHİPLENDİ

Zamanla hindi saylarının arttığını ve kümesi büyüttüklerini kaydeden Yıldız, sanayi esnafının da hindilerin bakımı ve beslenmesi konusunda kendilerine yardımcı olduklarını ifade etti. Yıldız, “İki yıldır sanayide çalışıyorum. Benim aklımın ucundan sanayide çalışacağım geçmezdi. Okulu bazı sıkıntılardan dolayı mecburen bırakmak zorunda kaldım. Şimdi kaporta ustası olarak çalışıyorum.

"BESLEMEK DAHA ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"

Bende hayvan sevgisi var zaten. Bunlardan önce bir tane kedim vardı. Babamla kesmek için iki tane hindi almıştık. Hindiyi beslemek hoşumuza gidince de hindileri kesmekten vazgeçtik. Daha sonra onları beslemeye başladık. Sanayide dükkanın karşısına kümes yapıp, etrafını tel örgü ile kapattık. İki tane hindi ile başladık. Şu an 23 tane hindi var. Ayrıca tavuk da aldık. Bu şekilde büyük bir kümese dönüşeceğini düşünmemiştik” dedi.

"MÜŞTERİLER DE GELİP YEM VERİYOR"

Sanayiye gelen müşterilerin tavuk ve hindileri görünce şaşırdıklarını ve hindilere yem verdiklerini anlatan Ufuk Yıldız, şunları söyledi: "Sağ olsunlar sanayideki komşularımız yedikleri yemeklerden arta kalanları getirip veriyorlar; kendileri besliyorlar. Onlar da çok memnun gelen müşteriler de çok memnun. Müşteriler arabalarının tamir edilmesini beklerken, kümesteki hindi ve tavuklarla vakit geçiriyor, yem veriyor. Genelde bizim hindileri ne zaman keseceğimizi soruyorlar. Yılbaşında kesip kesmeyeceğimizi merak ediyorlar. Ama biz hindilerimizi kesmek için değil sadece bakmak için, sevdiğimiz için besliyoruz. Bu fikir aslında hiç aklımızda yoktu.”