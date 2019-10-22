Bir süredir dil eğitimi almak için Amerika'ya olan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için Türkiye'ye döndü.

Durmaz, sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet ettiği gerekçesiyle Sarallar Grubu'na yönelik operasyonda ifade vermişti. Kerimcan Durmaz'ın, Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dediği kişinin şarkıcı Arto'nun olduğu iddia edilmişti.

Kerimcan Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine Arto, "Hesabını ödeyeceksin adalete" diyerek Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.