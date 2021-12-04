Kılıçdaroğlu: "TL'yi hak ettiği yere getireceğiz"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acil seçim isteğiyle gerçekleştireceğini açıkladığı mitinglerin ilkini Mersin'de düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Hepinizin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu yüreğim acıdı. İki üniversite mezunu kardeşim iş bulamıyorum. Size söz veriyorum bu sorunları çözeceğiz. Demokrasiye inanıyoruz o yüzden diyoruz, geliyor gelmekte olan. Mersin küçük bir Türkiye'dir.

"TÜİK RAKAMIYLA ASGARİ ÜCRET BELİRLİYORLAR"

Milletin sesi dedik, milletimiz konuşsun dedik. Ama onlar duymazlar onlar sağırlar ve onlar başka şeyleri görürler. Dün saat 11.00'de TÜİK'e gittim. Aylık yüzde 3.51 yıllık yüzde 21 enflasyon açıkladılar. Ya sizin eşiniz çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu? Faturalara bakmıyor mu? Ekmek alırken görmüyor mu? Talimat gelmiş indireceksiniz. TÜİK rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar.

"VESAYETİN NE OLDUĞUNU TÜRKİYE GÖRDÜ"

Ben TÜİK'e sizin hakkınızı sormak için gittim ama kapı duvar. İlk kez Cumhuriyet tarihinde vekiller bir yere gidiyorlar önümüze duvar örüyorlar. Sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayet diyorlardı, dün vesayetin ne olduğunu Türkiye gördü. Asgari ücretlinin, memurun hakkını savunmak ortak görevimizdir. Mersinlilerin huzurunda söz veriyorum; Türkiye'ye her türlü vesayetten kurtaracağız. Sarayın vesayetinden birlikte, dostlarımızla birlikte kurtaracağız.

"ÖNCELİK BİZİM İNSANIMIZDIR"

Alın teri döken bir çiftçi neden zarar ediyor? Bu soruyu vicdanlı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Toprağımız var, çalışkan insanımız var. Neden arpayı, buğdayı, eti dışarıdan getirip gümrük vergisini sıfırlarız. Hepimiz muhakeme yapmak zorundayız. Yarın hep birlikte sandığa gideceğiz ve dikta bir yönetimi sandıkta al aşağı edeceğiz. Öncelik bizim insanımız, çalışan insanımız, muz ithalatını durduracağız.

"ÇİFTÇİLERİN BORÇ FAİZİNİ SİLECEĞİZ"

Kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor ama senin ne kurtuluş ile ne savaşla ilgin var. Sen sarayımda nasıl otururumun düşüncesini taşıyorsun. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Çiftçilerin borçlarının faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu, 'Çiftçi milletin efendisidir'. Söz veriyorum çiftçimizi bu milletin efendisi yapacağız.

"NEDEN ESNAFIN BORÇ FAİZİ SİLİNMİYOR"

Diyor ya faize karşıyım, neden esnafın borcunun faizini silmiyorsun. İktidar olduğumuzda ilk işimiz esnaf bakanlığı kuracağız. Bu memlekete barışı getireceğim. Bu memlekete huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim. Mafya düzenini değiştireceğim. Uyuşturucu baronlarıyla işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Siyaseti tümüyle kirlilikten arındıracağım. Hiçbir rüşvetçiyi devlet kadroları içinde barındırmayacağım.

"HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ"

Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenlerin hepsinin görevine son vereceğiz. Harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize vereceğiz. Sizin paranızı harcarken bunun hesabını vermek namus borcudur. Vergilerin büyük kısmı Londra'daki tefecilere gidiyor. Herkesin hakkını hukukunu koruyacağım. Söz veriyorum, Mersinlilere, Türkiyelilere söz veriyorum. Bu ülkede yoksulluk olmayacak.

"YURT SORUNUNU BİR YILDA ÇÖZECEĞİM"

Yine söz veriyorum, üniversite mezunları iş bulamazken, 4-5 yerden maaş alanların düzenlerini sonlandıracağım. Hakça bir düzen gelecek. KPSS'den 85, 90 puan alıyorlar ama sözlüye gelince eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. Gençler size söz verdim, sözümün arkasında da duracağım. 20 yıldır iktidardalar ve yurt sorununu çözemediler. Söz veriyorum bir yıl içinde yurt sorunu kalmayacak.

"İYİ HALDEN AZ CEZA VERİYORLAR"

EYT'liler hiç korkmayın, sarayla köşkle bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın sofrasındaki bereket. Hepsini birlikte gerçekleştireceğiz. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' der. Her gün kadın cinayeti haberleri alıyoruz. İyi halden az ceza veriyorlar. Bunu da değiştireceğiz. İyi hal, kravat bunu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde hayata geçireceğiz.

"YENİ BİR HAMLE İLE ÇIĞIR AÇACAĞIZ"

Bizim Merkez Türkiye Projemiz vardı. Bunu geliştiriyoruz, kamuoyuyla paylaşacağız. Samandağı'ndan Mersin'e bir hilal şeklinde burası yatırıma doyacak ve işsizlik olmayacak. Fabrikasını buraya getirenin parasını biz ödeyeceğiz. Yeni bir hamle ile çığır açacağız. Akdeniz havzasında yükselen bir Mersin'i tüm Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Sevgili Mersinliler, geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy veren kardeşlerim: Dönem kavga değil, çekişme değil. Sorun bayrak sorunudur, sorun milletimizin, vatanımızın sorunudur.

"SURİYE, MISIR VE İSRAİL İLE BARIŞACAĞIZ"

Bizler Atatürkçüyüz, bizler Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu biliriz. Bizler sosyal demokratız, herkesin yaşam tarzına saygı duyulmasını isteriz. Biz vatandaş güzel hizmet alıyor mu almıyor mu onun derdindeyiz. Türkiye'nin bölgesinde kimseye boyun eğmemesinin yolu, birlikte beraber olmaktır. Biz 'Yurtta sulh cihanda sulh' diyenleriz. İktidar olduğumuzda Suriye ile Mısır ile İsrail ile barışacağız. Göreceksiniz o zaman Mersin'in nakliye TIR'ları, sanayicileri Ortadoğu'ya nasıl çalışıyor.

"GENÇLERİN HAYALLERİ HEDEFİM OLACAK"

Türk Lirası'nı pul yaptılar, Türk Lirası'nı hak ettiği yere getirmek bizim boynumuz borcudur. Bizim fakirliğimizi Batı'nın emperyallerine satmak istiyorlar. Sevgili gençler sizin hayalleriniz benim hedeflerim olacaktır. Umutsuzluğa kapılmayın. 6 ay içinde Türkiye'nin nasıl rahatladığını, feraha kavuştuğunu göreceksiniz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz ve biz ülkemizi de insanlarımızı da seviyoruz. Değişim rüzgarları esiyor Türkiye'de. Buna duvar örmek mümkün değil. Mersin'de, Hakkari'de tüm Türkiye'de.

"HALKIN ŞAHA KALKTIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Hiç meraklanmayın göreceksiniz Erzurum'dan, Kars'tan, Rize'den, Edirne'den halkın şaha kalktığını, adalet istediğini göreceksiniz. Ey saray duy diyeceğiz duy; geliyor gelmekte olan. Lütfen birlikte tekrar edelim. Mersin'den, Hakkari'ye, Denizli'ye, Uşak'a, Almanya'ya, Fransa'ya. Paris'e, Hamburg'a, selam olsun geliyor gelmekte olan."