22 Aralık 2021 tarihinde Sincan'ın Yenikent semtinde kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsünün, köprü korkuluklarına karıştığı kazada 1 kişi öldü 29 kişinin yaralanmıştı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu analizi alınan şoförün kanında, sentetik bir uyarıcı olan “amfetamin” tespit edildi.

Ayrıca şoförünün sürücü belgesinin geçerlilik süresinin de dolduğu, belgenin yenilenmediği öğrenildi. Kaza öncesinde şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edildi.