Kaz Dağları'nda yürütülen altın madeni çalışmalarını üstlenen Kanadalı şirket Alamos Gold'un CEO'su bir röportaj vererek tepkilere yanıt verdi.

Reuters'in aktardığına göre şirket CEO'su John McCluskey, tepkilerin sebebinin 'yanlış bilgilendirme' olduğunu savundu.

Çalışmalara başlamadan önce maden arazisinin yeniden ağaçlandırma bedeli olarak 5 milyon dolar ödediklerini belirten McCluskey, maden çalışmalarında siyanür kullanılmayacağını sadece çıkartma işlemi yapılacağını belirtti ve herhangi bir sızıntının imkan dahilinde olmadığını söyledi.

Alamos Gold CEO'su ayrıca çalışmalarının Çanakkale'nin su kaynaklarını etkilemeyeceğini belirtti.

"AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada kesilen ağaçların yerine başka bir alanda fidan dikildiğini belirterek "Burada yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması tam olarak gerçekleşecektir. Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaklıkta" demişti.

"BİLGİLENDİRME BAŞLADI"

Siyanürle aramanın söz konusu olmadığını belirten Çelik, "Oradaki çevre örgütlerinin uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor. Bir bilgilendirme başladı. Bundan sonra daha yoğun bilgilendirme yapılacaktır. Çevre konusunda hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri vardır. Bu hassasiyetleri, vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışan birtakım radikal grupların, bunların mensubu bazı kişileri orada görüyoruz. Ortaya koyulan soruların hepsinin cevabı vardır. Sosyal medyada ortaya konulanların gerçeklerle alakası yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

KAZ DAĞLARI'NDAKİ NÖBET

Altın arama faaliyetlerinin yapılacağı bölgede “Su ve Vicdan Nöbeti” çağrısıyla önceki gün yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe destek veren Çanakkale Belediyesi’nin Twitter hesabında katılımın on binleri bulduğu belirtilmişti. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek maden sahasının şu anki haline ilişkin görüntüleri de Twitter hesabından yayınlamıştı.