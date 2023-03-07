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Enkazdan yaralı çıkarılan üniversiteli Sude'nin hayatını kaybettiği belirlendi

Hatay'da depremde evleri yıkılan Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Öcal ailesinden 19 yaşındaki Sude Lal Öcal hastaneye götürüldükten sonra kayboldu. Acı gerçek ise 1 ay sonra ortaya çıktı. Öcal ailesinin verdiği DNA testinden, öldüğü belirlenen Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi

Giriş: 07.03.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da depremden sonra aranan Sude Lal Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi - Deprem haberleri
Kayıp olarak aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
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DHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde evleri yıkılan Mehmet Nasif Öcal (52) ile Yasemin Öcal (40) çiftinin enkazdan yaralı kurtarılan 3 kızının en büyüğü Sude Lal Öcal'dan (19) acı haber geldi.

DHA'da yer alan habere göre Öcal ailesinin verdiği DNA testinden, öldüğü belirlenen Sude'nin cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi.

CENAZESİNİN ADANA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki Taşır Apartmanı da yıkıldı. İki katlı binanın zemin katında oturan 3 çocuk annesi Yasemin Öcal, eşi Mehmet Nasif Öcal, kızları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 1'inci sınıf öğrencisi Sude Lal, 10'uncu sınıf öğrencisi Nisa (15) ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Öcal (7), enkaz altında kaldı.

Öcal ailesi, 33 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı önce Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftle 2 kızları 18 gün süren tedavi sonrası taburcu edildi ancak enkazdan çıkarılan büyük kızları Sude Lal Öcal'dan ise haber alınamadı.

DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

İki kızıyla İzmir'de yakınlarının yanına taşınan Öcal çifti, Sude'nin bulunması için 1 Mart'ta DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Sude'nin yaşamını yitirdiği ve cenazesinin Adana'da olduğu tespit edildi. Savcılık, aileyi arayıp durumu iletti. Öcal çifti, Sude'nin cenazesini teslim almak üzere Adana'ya gitti. Sude'nin cenazesinin memleketleri Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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